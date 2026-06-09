El SEM asiste a 15 personas durante la visita del Papa y traslada 2 a un hospital

Ambiente previo a la vigilia de oración con el Papa León XIV, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha realizado un total de 15 asistencias médicas hasta las 19.30 horas de este martes en Barcelona durante la visita del Papa León XIV a Barcelona, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
De estas, 2 personas han requerido ser trasladadas a un centro sanitario, mientras que las 13 restantes han sido atendidas en el propio lugar.
Protecció Civil recomendó este pasado sábado llevar ropa y calzado cómodos y, ante las previsiones de calor intenso, recomendó utilizar ropa ligera de algodón, de colores claros y que no sea ajustada, llevar gorro o sombrero para protegerte del sol, así como protección solar.