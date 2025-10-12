El SEM atendió a unas 2.500 personas por el calor de junio a septiembre, la mitad con ambulancia

Archivo - Una piscina municipal de Barcelona en julio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió a 2.484 personas por afectaciones del calor de junio a septiembre (el 52% mujeres y el 48% hombres): el 49% necesitó ambulancia para ir a un centro sanitario, mientras que el 51% fue atendido de forma no presencial por el '061 Salut Respon'.

Por regiones sanitarias, en Alt Pirineu i Aran hubo 27 atendidos, en Barcelona Ciutat 516, Barcelona Metropolitana Nord 492, Barcelona Metropolitana Sud 315, Camp de Tarragona 292, Catalunya Central 94, Girona 360, Lleida 98, Penedès 217 persones y Terres de l'Ebre 73, informa el Departament de Presidencia este domingo en un comunicado.

ALERTAS

Protecció Civil activó varias veces la alerta del Plan Procicat, y, desde la activación del Plan para prevenir los efectos del calor en la salud (Pocs), hubo 3 periodos con temperaturas máximas tanto diurnas como nocturnas que tuvieron continuadamente calor intenso y muy intenso: del 28 de mayo al 1 de junio, del 9 de junio al 6 de julio y del 9 al 19 de agosto.

La temperatura media máxima de día fue de 37,8 grados el 16 de agosto, y coincidió además con un episodio de alto riesgo de incendio durante el cual se activó la alerta del Plan Infocat.

Desde el inicio del plan hubo 427 alertas de calor intenso o muy intenso diurno o nocturno en 39 comarcas: las comarcas con más alertas fueron el Segrià, el Pla d'Urgell (Lleida) y el Baix Llobregat (Barcelona).