El SEM atiende a 16 afectados por un incendio en una vivienda en Montcada (Barcelona)

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 16 personas afectadas en el incendio, ya extinguido, de una vivienda en Montcada i Reixac (Barcelona) este martes por la tarde, ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

De los 16 afectados, 8 han sido dados de alta en el mismo lugar y 3 menores y 5 adultos han sido trasladados en estado menos grave al Hospital Vall d'Hebron.

Los Bombers de la Generalitat, que han trabajado con seis dotaciones, recibieron el aviso a las 13.18 horas de que se había quemado la instalación eléctrica del edificio y el humo había afectado a la escalera y las viviendas.