El SEM eleva a 153 las personas atendidas por incidentes relacionados con el eclipse en Catalunya

Corbera d’Ebre (Tarragona) durante el eclipse solar total de 2026 de este miércoles - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha elevado hasta las 153 las personas atendidas por incidentes relacionados con el eclipse solar total en Catalunya entre las 7 horas del miércoles y las 7.30 horas de este viernes, con un total de 164 llamadas al 061 Salut Respon.

De los 153 casos, 12 incidentes han requerido la movilización de ambulancias y 7 afectados han sido trasladados a diferentes centros sanitarios: 1 en estado crítico con traumatismo, 1 en estado grave, 3 en estado menos grave y 2 en estado leve, ha informado el SEM en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Las 146 personas restantes han sido atendidas por el servicio del 061 Salut Respon de forma telefónica.

La mayoría de incidentes atendidos fueron consultas sanitarias relacionadas con el eclipse solar y, del total de incidentes atendidos por el SEM, 72 han estado relacionados con afecciones oftalmológicas.

Por regiones sanitarias, los incidentes han ocurrido en las regiones de Barcelona Ciudad (19), Barcelona Metropolitana Norte (34), Catalunya Central (7), Girona (20), Lleida (11), Camp de Tarragona (30), Barcelona Metropolitana Sur (16), Terres de l'Ebre (6) y Penedès (9) (no se ha registrado ningún incidente en el Alt Pirineu y Aran).