La sentencia del 1-O mantiene en el aire el cierre de listas independentistas

Publicado 21/09/2019 10:20:42 CET

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los partidos independentistas concurrirán a las elecciones anunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para el 10 de noviembre con la incógnita de si los líderes de sus candidaturas serán inhabilitados por la sentencia del 1-O.

Los partidos tienen que presentar sus listas a principios de octubre, ya que la publicación de las candidaturas proclamadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) está fijada para el 15 de ese mes, y la sentencia podría ser anterior o posterior a esas fechas al límite para registrar los nombres.

Así, en las candidaturas de ERC y JxCat podría darse el caso de que incluyeran a sus dirigentes encarcelados y el Supremo emitiera después una sentencia condenatoria, provocando así que los dos partidos irían a una campaña con candidatos inhabilitados de antemano.

También podría darse la circunstancia de que no presentasen a sus líderes encausados temiendo su inhabilitación y que, después, la sentencia fuera absolutoria: "No vamos a autoinhabilitarnos", explican fuentes independentistas a Europa Press.

Pese a ello, la vencedora de los pasados comicios en Catalunya, ERC, se mantiene en su intención de volver a presentar a Oriol Junqueras al frente de su lista electoral con el actual portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, como segundo de filas, aunque, fuentes republicanas han explicado a Europa Press que están a la espera de lo que dice la sentencia, pero que "no se descarta volver a presentar a Junqueras y que se está estudiando qué se puede hacer --los tiempos, las posibilidades, las papeletas--".

De hecho, el propio Junqueras remitió una carta a la militancia el viernes en la que anunciaba que se ponía "a disposición del partido, de la ciudadanía y de la causa de la libertad" para liderar la lista al Congreso y que Raül Romeva hacía lo mismo para repetir en la lista al Senado.

En condiciones normales, los republicanos realizan un proceso electoral interno para confeccionar la candidatura en la que el Consell Nacional propone a un cabeza de lista y cada territorio escoge al candidato de cada zona con los que se elabora la lista que tiene en cuenta la paridad, pero también las coaliciones --en los últimos comicios, ERC concurrió en coalición con Sobiranistes--.

"En este caso, los tiempos impiden realizar ese proceso", han explicado las mismas fuentes que han concretado que se realizará un Consell Nacional Extraordinario que servirá para ratificar o no la coalición con Sobiranistes y para aprobar la lista que sea, aunque aseguran que por el momento y a la espera de la sentencia, no prevén cambios importantes, y recuerdan que en la última repetición de elecciones generales ya optaron por este procedimiento.

JXCAT

Por su parte, fuentes de JxCat han explicado que sus dirigentes encarcelados "están a disposición del partido para lo que convenga", pero han subrayado que la candidatura tiene que confeccionarse en los órganos de decisión.

Así, el debate se tiene que abordar en diversos espacios decisorios --en la cárcel de Lledoners, donde están reclusos, y en Waterloo (Bélgica) donde se encuentra el expresidente Carles Puigdemont-- pero todavía no hay una "fecha fijada" para reunir a esos espacios.

LA INCÓGNITA DE LA CUP

Sobre la mesa de la CUP no hay por el momento "nada que apunte a reabrir el escenario" de presentarse a las elecciones generales, algo que los 'cupaires' nunca han hecho hasta la fecha, y que descartaron en un debate sobre ese asunto en los últimos comicios del 28 de abril.

En la Assemblea Nacional Extraordinaria que la CUP celebró el 14 de julio en Celrà (Girona), donde se acordó un nuevo documento con las líneas maestras del partido para encarar el nuevo ciclo político, se presentó una enmienda que volvía a plantear concurrir a los comicios en caso de repetición electoral, pero la propuesta decayó.

Los 'cupaires' celebran su próximo Consell Polític el 5 de octubre y no tienen por el momento ninguna petición de invocar a este órgano de forma extraordinaria, lo que no quiere decir que no esté descartado, pero "no hay nada sobre la mesa" que indique que se va a producir, apuntan fuentes de la formación a Europa Press.

Las mismas fuentes aseguran que lo que sí que se hará es un debate de la CUP y la Izquierda Independentista para abordar los cambios y la situación política en el corto plazo, en la línea de la defensa de "derechos básicos, del ejercicio del derecho a la autodeterminación, en una reflexión que no tiene que traducirse en una propuesta electoral".