Seopan insta a invertir 52.838 millones en infraestructuras prioritarias en Catalunya en una década

Archivo - Una moto circula por la carretera. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha cifrado en 52.838 millones de euros la inversión necesaria que debe hacer Catalunya en infraestructuras prioritarias durante la próxima década.

Son datos presentados por la entidad en el foto "Infraestructuras clave para el desarrollo de Catalunya" celebrado este lunes en Barcelona junto con la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, y que afectan a sectores como el transporte, el agua, el medioambiente y el equipamiento público, explica en un comunicado.

De la cifra total, 34.443 millones de euros irían dirigidos a la creación de nuevas infraestructuras y adaptación de las existentes, distribuidos entre transporte (21.973 millones), infraestructuras hidráulicas (9.530 millones), equipamiento público de salud (2.107 millones) y medioambiente (823 millones).

Los otros 18.395 millones serían para la conservación y mantenimiento de estas infraestructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas durante los próximos 10 años.

Concretamente respecto a las carreteras, Seopan ha explicado que Catalunya registra el sexto mayor déficit de inversión en 'puesta a cero' de las carreteras del país, y que, aunque sí que existe un buen nivel de cobertura del umbral técnico de conservación, con el 94% del objetivo cumplido, es necesario incrementar en hasta 25 millones de euros al año la inversión en conservación actual.

En este sentido, ha pedido una modificación de la normativa de contratación del sector público para "garantizar presupuestos y plazos de las nuevas inversiones" y la implantación de un modelo de tarificación viaria para resolver el déficit de conservación.