SER Catalunya estrena temporada con más programación en catalán y refuerza la apuesta por el Barça

Presentación de la nueva temporada de SER Catalunya - SER CATALUNYA

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

SER Catalunya estrena este lunes nueva temporada con una ampliación de su oferta en catalán y una apuesta renovada por los deportes, especialmente en el seguimiento del Barça.

En un comunicado la cadena explica que se amplía la programación en catalán hasta las 8 horas consecutivas cada día y que harán una apuesta reforzada por el Barça coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de la "primera" retransmisión de fútbol en catalán, impulsada por Joaquim Maria Puyal desde Ràdio Barcelona, y que se celebrará con una programación especial.

El director de SER Catalunya, Joan Alegre, ha destacado que la mejor manera de homenajear a la historia de esta radio es continuar haciéndola: "Por eso ampliamos la programación en catalán hasta ofrecer 8 horas consecutivas cada día y reforzamos todavía más nuestra apuesta por el Barça".

Sique Rodríguez asumirá la dirección de las retransmisiones del 'Què T'hi Jugues, Barça!', que contará con Albert Bermúdez como narrador y el equipo habitual de colaboradores.

Rodríguez continuará dirigiendo diariamente el 'Què T'hi Jugues' junto a Lluís Flaquer.

RESTO DE PROGRAMACIÓN

Respecto al resto de la parrilla se amplía el 'Aquí Catalunya', dirigido por Marina Fernàndez, que se emitirá de las 7 a 12 horas, por lo que la programación en catalán se extiende desde las 7 hasta las 16 horas.

Por las tardes la programación en catalán se retoma de las 19 a 21 horas con 'El Balcó', presentado por Anna Puigboltas y 'La Graderia', que dirigirá Anna Palet.

Por otra parte, Jordi Manau seguirá a cargo de 'Llapis de Memòria' y Màxim Castillo dirigirá 'Tot És Comèdia', mientras que en los informativos Gisela Rodríguez continuará al frente de la edición del 'Hoy Por Hoy Catalunya'; Joan Bofill dirigirá 'Hora 14' y Gemma Alegrí dirigirá el informativo del fin de semana.