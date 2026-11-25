Sergi Belbel y Òscar Roig - KIKU PIÑOL/SALA BECKETT

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo Sergi Belbel dirige el musical 'El forat blanc' en la Sala Beckett de Barcelona, en el que vuelve a trabajar con el músico Òscar Roig y que aborda la muerte de una manera luminosa.

Belbel y Roig vuelven a trabajar juntos en un musical tras 'El temps de Planck' en este nuevo musical que, sin ser una segunda parte, remite inevitablemente al volver a hablar de la muerte, ha informado la Beckett este miércoles en un comunicado.

El espectáculo, una producción de la Beckett con el apoyo de la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) y dirección musical de Dani Espasa, se estrenará el 2 de diciembre y estará en cartel hasta el 17 de enero.

Como con 'El temps de Planck', Belbel se ha inspirado en un concepto de la física teórica para este nuevo musical, y después de leer 'Forats blancs' del astrofísico Carlo Rovelli, ha decidido trasladar el concepto de agujero blanco al escenario para hablar de la muerte.

La obra está protagonizada por una madre, una artista reputada a la que han diagnosticado una enfermedad terminal, que decide morir antes de lo que marca el curso de la enfermedad, pero antes decide reunir a toda la familia y pasar los últimos días juntos para transformar la muerte en luz.

El primer musical de la Beckett es una propuesta de formato medio que huye de los estándares, prácticamente no tiene coreografía y donde la palabra y la música son protagonistas: las 33 canciones de Òscar Roig acompañan las 63 escenas de Belbel, en la que no se repite la misma combinación de reparto.

Forman parte del reparto Eloi Gómez, Júlia Jové, Berta Luna, Pau Oliver, Mone Teruel y Jordi Vidal y los músicos de la 'ensemble' de la Esmuc.