La serie documental de 3Cat 'Punt de no retorn', premiada en los Online Journalism Awards

Raül Gallego, durante el rodaje de uno de los capítulos de 'Punt de no retorn' - 3CAT

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda temporada de la serie documental 'Punt de no retorn', producida por 3Cat y dirigida por el periodista Raül Gallego, ha sido galardonada en los Online Journalism Awards, en la categoría de Narrativa de vídeo digital de formato corto.

Según informa 3Cat en un comunicado este viernes, estos premios, con 25 años de trayectoria y otorgados por la Online News Association (ONA) en Estados Unidos, reconocen aquellos proyectos de periodismo digital más destacados del año en todo el mundo.

'Punt de no retorn', estrenada en la plataforma 3Cat en mayo de 2024, es una serie de documentales cortos que reflexiona sobre el proceso de transformación "irreversible" de la humanidad y aborda historias y conflictos que reflejan los retos actuales.

La serie es una "apuesta por los nuevos formatos y por el periodismo de calidad, comprometido y de servicio público" que se adapta a los nuevos hábitos de consumo de la ciudadanía, poniendo la prioridad en la distribución digital.

Este precio se suma a otros reconocimientos que ya ha recibido, como el premio Emmy Internacional en la categoría de serie documental de formato corto, que ganó en noviembre de 2024; o el Webby Award en la categoría de Video reality o dos premios POY 2024.