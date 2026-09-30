Serra (GCO) recomienda a las grandes empresas ir "con cuidado" al implantar la IA

El consejero delegado de Grupo Catalana Occident (GCO) y Occident, Hugo Serra, este miércoles en una sesión de 'Matins Esade' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Grupo Catalana Occident (GCO) y Occident, Hugo Serra, ha recomendado a las grandes empresas ir "con cuidado" a la hora de implantar la IA en sus estructuras, ya que estas compañías tienen sistemas 'legacy' que no siempre tienen la flexibilidad suficiente para integrar esta tecnología.

Lo ha dicho durante una sesión de los encuentros 'Matins Esade' este miércoles en Barcelona junto a la directora de Esade Alumni, Patricia Valentí, y el director de Relaciones Corporativas y Engagement en Esade, Luis Vives, en la que ha invitado a reflexionar los ámbitos en los que se quiere implantar realmente la IA.

Dentro del sector específico de las aseguradoras, Serra ha afirmado que la IA sí que tiene la capacidad de hacer más eficientes algunos procesos, como es la contratación de los seguros de coche, que al ser un 'commodity' "se tienen que poner muy fácil para contratar", aunque ha detallado que esto no se aplica en todos los productos aseguradores.

Respecto a la detección de riesgos, ha explicado que la IA puede ayudar pero que no será un "factor diferencial" para las grandes empresas, que tienen carteras más grandes y estables, que están expuestas a elementos que no se pueden controlar como la climatología o la inflación.

EFICIENCIA Y RETOS

Serra ha explicado que una de las prioridades del grupo pasa por ganar eficiencia y "no trasladarlo todo al precio", ya que si se mantiene el ciclo inflacionario en el tiempo y siguen subiendo los precios llegará un momento en el que nadie pueda pagar los productos.

Durante la sesión, también ha repasado los retos a los que se enfrenta el sector de las aseguradoras, como es la demografía y el envejecimiento de la población en España, la implantación de la sostenibilidad en el negocio o la tecnología y la irrupción de la IA, y en el contexto macroeconómico ha mencionado la geopolítica, la subida de los tipos de interés y un contexto económico "inestable y volátil" al que deben adaptarse.

Ha reiterado la importancia de la climatología para el futuro del sector, ya que ha explicado que esta será cada vez "más violenta", con ejemplos como las últimas danas o terremotos.

EVOLUCIÓN

Respecto a los retos específicos de GCO, Serra ha explicado que el modelo de negocio de la compañía ha ido evolucionando desde un primer carácter indemnizador, en el que las aseguradoras pagan tras el accidente, y ahora es de prestación de servicios, como el traslado del vehículo o de la persona tras el incidente.

De cara al medio y largo plazo, sin embargo, ha abogado por profundizar en un modelo de negocio basado en la prevención, con el objetivo de hacer lo posible para evitar que el siniestro o accidente se llegue incluso a producir.

OPA

Respecto a la oferta pública de adquisición (OPA) formulada por Inocsa, y que ha conllevado la salida de Bolsa de la compañía este año, Serra ha celebrado que ninguno de los accionistas ha perdido dinero con la operación al pagarse las acciones a un "máximo histórico".

"Ha sido una operación que hemos hecho en términos bastante generosos, y eso se ha traducido al final en el porcentaje de aceptación, que ha sido del 98%", ha afirmado Serra.