Serrat, sobre la Medalla de Oro de la Generalitat: "Esto sí es un premio del público"

El cantautor Joan Manuel Serrat durante la presentación del disco 'Jofre Bardagí interpreta Serrat', en la Sala Paral·lel 62, a 16 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).
El cantautor Joan Manuel Serrat durante la presentación del disco 'Jofre Bardagí interpreta Serrat', en la Sala Paral·lel 62, a 16 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 13:58
BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Joan Manuel Serrat ha agradecido este martes la Medalla de Oro que la Generalitat de Catalunya ha anunciado que le concede: "Esto sí es un premio del público".

Durante la presentación del proyecto de versiones 'Jofre Bardagí interpreta Serrat', el cantautor ha dicho que es un reconocimiento "inesperado", y que lo recibirá con toda la alegría y con toda la satisfacción, en sus palabras.

"Pienso que me he hecho ya muy mayor para que me den estos premios", ha añadido el 'noi' del Poble Sec.

