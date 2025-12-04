Sin servicio en la L4 del Metro de Barcelona entre La Pau y Passeig de Gràcia del 6 al 8 de diciembre

Archivo - L4 del Metro de Barcelona - TMB - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la L4 del Metro de Barcelona estará cortada por obras este sábado, domingo y lunes, que conforman el denominado puente de la Purísima, entre las estaciones de La Pau y Passeig de Gràcia.

Adicionalmente, el lunes de 5 a 8 horas el corte se ampliará dos paradas más, hasta Verdaguer, ha explicado la Conselleria de Territori de la Generalitat en un comunicado este jueves.

El objetivo de las obras es avanzar en la reforma del sistema de señalización de la L4, iniciada este año, con el objetivo de mejorar la velocidad, fiabilidad y flexibilidad en caso de incidencia, y que cuenta con un presupuesto de 62 millones de euros.

Mientras dure el corte, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará un servicio especial de autobús con parada en cada una de las estaciones afectadas, si bien recomienda utilizar tanto la L2 como la L1, con enlaces en La Pau y Passeig de Gràcia.

Por otro lado, también durante el puente, la estación del Metro del Clot estará fuera de servicio debido a los trabajos para instalar dos ascensores que conecten los andenes de la L1 con los de la L2, actuación que cuenta con un presupuesto de 7,1 millones.