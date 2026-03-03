En servicio las nuevas instalaciones de la estación del Vendrell (Tarragona)

Estación del Vendrell (Tarragona) - RENFE

TARRAGONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha puesto en servicio el nuevo edículo de acceso a la estación del Vendrell (Tarragona) y la ampliación de las marquesinas de los andenes, informa en un comunicado este martes.

Los trabajos han tenido una inversión de 1,5 millones de euros y el objetivo de mejorar el flujo de entrada y salida de los viajeros del municipio.

Además, se ha creado una conexión entre el nuevo edificio y las entradas del paso inferior que se ubican en ambos extremos del andén.