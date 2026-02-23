Servicios mínimos del 50% martes y miércoles y del 66% durante el MWC por la huelga en FGC

Archivo - Tren de FGC - FGC - Archivo

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha fijado para el martes y miércoles servicios mínimos del 50% en hora punta y del 25% en el resto del día en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), y para los días 2, 3 y 4 de marzo del 66% y 33%, respectivamente, ante la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) para reclamar mayor seguridad.

Ante el anuncio de huelga convocada por Semaf el pasado viernes en FGC, donde tiene una representación minoritaria del 13% y en horarios de 0 a 3 horas, de 6 a 9 horas y de 10 a 00 horas, el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha establecido unos servicios mínimos que se reforzarán durante la celebración del Mobile World Congress (MWC), que se celebra del 2 al 5 de marzo.

Este martes y miércoles, habrá un 50% del servicio en las franjas horarias de 6 a 9 horas y de 16 a 18 horas y un 25% durante el resto de la jornada, mientras que los días 2, 3 y 4 de marzo habrá un 66% del servicio en las franjas horarias de 6 a 9 horas y de 16 a 18 horas y del 33% durante el resto del día.

Una vez anunciada la huelga, FGC manifestó su "sorpresa" ante esta convocatoria de Semaf y destacó que nunca antes se había hecho llegar a la dirección de la empresa ninguna de estas propuestas en el marco del Comité de Seguridad en la Circulación, ni directamente ni como comunicado, textualmente.

Asimismo, informó de que actualmente "no hay abierto ningún proceso de negociación con el Comité de Empresa en Ferrocarrils".