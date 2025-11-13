La Setmana de l'Art de Catalunya concentra más de 50 actividades y reivindica "el arte para todos"

Cartel promocional de la Setmana de l'Art. - SETMANA DE L'ART

(EUROPA PRESS) -

La Setmana de l'Art de Catalunya, que se celebrará en todo el territorio del 27 de noviembre al 5 de diciembre, concentrará más de 50 actividades con las que quiere reivindicar "el arte para todos" y fomentar su acceso.

La iniciativa, organizada por la asociación Galeries d'Art de Catalunya, incluye exposiciones, presentaciones y visitas guiadas, así como manifestaciones enogastronómicas, catas de vinos, recitales y performances, entre otros, informan los impulsores en un comunicado de este jueves.

Además, la Setmana lleva por eslogan 'El groc et crida; l'art t'espera' ('El amarillo te llama; el arte te espera') y, en esa línea, varias galerías y museos han convocado propuestas alrededor de ese color.

'VISITES INESPERADES'

El programa 'Visites inesperades', uno de los ejes centrales del ciclo, pone en diálogo a artistas, galerías y museos, generando "un circuito conjunto que pone en común territorios y disciplinas diversas pero paralelas".

Invita obras de distintos artitas que porman parte del fondo de las galerías de artistas para exponerlas entre los fondos y colecciones permanentes, lo que resulta en "nuevos paisajes estéticos y conceptuales" en los itinerarios de los museos.

En esta ocasión se celebrará en la Fundació Palau de Caldes d'Estrac (Barcelona) 29 de noviembre al 28 de febrero, y la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) del 4 de diciembre al 1 de febrero.

La programación incluye también rutas a pie entre museos, galerías y espacios que se harán en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Barcelona ciudad y Reus (Tarragona), así como visitas guiadas en varios puntos del territorio, entre otros.