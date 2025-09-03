La Setmana del Llibre en Català de Barcelona tendrá más superficie y expositores

El presidente de Editors.Cat Ilya Pérdigo y la directora de La Setmana del Llibre en Català Cristina Domènech - EUROPA PRESS

Se celebrará del 19 al 28 de septiembre en el paseo Lluís Companys de Barcelona

La 43 Setmana del Llibre en Català, que se celebrará del 19 al 28 de septiembre en el paseo Lluís Companys de Barcelona, tendrá más superficie, casetas y expositores con la voluntad de ser una fiesta literaria y un "espacio de confluencia" de las letras catalanas.

En rueda de prensa este miércoles, el presidente de Editors.cat, Ilya Pérdigo, y la directora de La Setmana, Cristina Domènech, han explicado que habrá 94 casetas, superando las 86 del año pasado; 312 expositores, de los que 265 serán sellos editoriales, y dispondrá de 8.900 metros cuadrados, casi 1.000 más que la anterior edición.

Tras el éxito de la edición pasada, la primera que se celebró en el paseo Lluís Companys y que recibió alrededor de 100.000 visitantes, Pérdigo ha dicho que La Setmana del Llibre en Català quiere ser muestra de la pluralidad de la literatura catalana y ofrecer una "gran representatividad" de la misma en la 'reentré' de septiembre.

Pérdigo ha asegurado que se trata de un cuatrimestre "muy importante" para la literatura catalana, con el desembarco de Barcelona como invitada en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México).

"GRAN FIESTA" DE LA CULTURA

Domènech ha explicado que La Setmana, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros, se plantea como una "gran fiesta" de la cultura y un escaparate de las nuevas propuestas de los sellos editoriales, sin olvidar el libro de fondo, y contará con unas 300 actividades entre presentaciones, rutas literarias, firmas de autores y otras actividades.

Además, La Setmana del Llibre en Català entregará los premios anunciados el pasado mes de julio: al escritor Andreu Martín el de trayectoria y al periodista David Guzman el de difusión.

Domènech ha explicado que La Setmana mantendrá los dos escenarios para la programación de actividades, a los que se sumará un tercero, 'Espai de Converses', dedicado a actividades donde dos o tres autores conversarán sobre diversos temas que contienen sus libros, así como un espacio de lectura.

La Setmana del Llibre seguirá contando con una carpa de la Associación de Publicaciones Periòdiques de Catalunya (Appec), y una exposición, que este año será 'L'any que va. Obvietat i ironia de la literatura catalana' a partir del texto que publicó Francesc Trabal en 1925.

Entre los autores que formarán parte de La Setmana del Llibre en Català figuran Pere Lluís Font --Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2025--, Maite Carranza, Care Santos, Mar Garcia Puig, Sergi Pàmies, Toni Sala, Melcior Comes, Ramon Solsona, Maria Barbal, Marta Orriols, Anna Gual, Sílvia Soler y Anna Staronibets, entre otros.

PREVIA A MONDIACULT Y LA FIL

El concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé, ha afirmado que La Setmana del Llibre en Català ha encontrado en el paseo Lluís Companys su "lugar" adecuado.

Ha remarcado que la FIL de Guadalajara será un "momento fantástico" para que la literatura barcelonesa se explique, y ha remarcado la importancia del Mondiacult que reunirá en Barcelona a ministros de Cultura a finales de septiembre.

El director del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), Edgar Garcia, ha destacado que La Setmana es el "segundo momento de mayor venta" para el sector editorial en catalán, y ha señalado el compromiso del Govern con el Plan del Llibre i la Lectura.