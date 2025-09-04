La SGAE y el Gremi de Restauració de Barcelona se alían para facilitar las licencias a los locales

El director de SGAE en Catalunya y Baleares, Luis Gómez, y el director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols - SGAE

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y el Gremi de Restauració de Barcelona han firmado un convenio de colaboración para facilitar a los establecimientos barceloneses el acceso a las licencias de uso de las obras musicales y audiovisuales que gestiona.

El acuerdo, firmado este jueves por el director de SGAE en Catalunya y Baleares, Luis Gómez, y el director general del Gremi, Roger Pallarols, también contempla ofrecer asesoramiento a los restauradores así como incorporar a la sociedad como partner, explica en un comunicado.

El convenio tiene una vigencia de un año con posibilidad de prórroga y consolida la relación entre ambas entidades, garantiza la seguridad jurídica a los establecimientos y abre la puerta a campañas conjuntas de apoyo al sector hostelero de Barcelona.