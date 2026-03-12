Shein refuerza su presencia en España con un nuevo hub en Barcelona

Archivo - De izquierda a derecha, la branding Director de Shein, : Vorada Hiransomboon; la fundadora y presidenta de la Asociación Moda Catalunya i Balears, Miriam Victoria, y la responsable de comunicación corporativa de Shein en España, Alessandra Bonit - SHEIN - Archivo

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Shein, el retailer global de moda y estilo de vida, ha inaugurado este jueves oficialmente su nuevo hub en la calle Entença de Barcelona, "reforzando su presencia en España e incorporando la ciudad a su red internacional de más de 40 oficinas", informa la compañía en un comunicado.

Con esta apertura, la compañía "refuerza su enfoque local-global, integrando talento de la ciudad condal en una estructura coordinada a nivel internacional y estrechando su relación con socios estratégicos e instituciones del sector", explican.

El equipo actual está formado por 8 profesionales, que la empresa prevé ampliar en los próximos años, que trabajan en las áreas de branding, marketing y contenidos, con experiencia en tendencias locales, análisis del consumidor y apoyo a otras funciones clave.

"El equipo es joven, multicultural y 100% femenino, con una media de edad de 35 años, y combina experiencia en grandes grupos internacionales con trayectorias en marcas locales emergentes", añade la empresa que, con este hub, pretende impulsar iniciativas vinculadas a algunas de las marcas propias, entre ellas Nöista, lanzada en febrero de 2025.

ESTILO MEDITERRÁNEO

Con un estilo mediterráneo "elegante y moderno", esta marca busca conectar con mujeres de entre 22 y 35 años, tanto en España como a nivel internacional.

Desde las oficinas de Barcelona, el equipo trabaja estrechamente con equipos internacionales para apoyar las actividades de marketing y branding de Nöista y participa en la producción de campañas y contenidos visuales en localizaciones españolas como Tamariu, Calella de Palafrugell (Girona) o Tarragona.

La presentación ha contado con la presencia de la directora general de Comercio de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Marta Angerri; el director de Relaciones Institucionales de Foment del Treball, Benet Maimí, y la presidenta de Moda Catalunya i Balears, Míriam Victoria, quien fue la encargada de abrir el acto.

NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO

Victoria ha señalado que "la moda vive un momento de profunda transformación impulsada por la digitalización, la internacionalización y los nuevos hábitos de consumo" y en este contexto, que compañías globales refuercen su presencia en Barcelona contribuye a consolidar el posicionamiento de la ciudad como hub de talento, creatividad e innovación.

Por su parte, la branding director de Shein, Vorada Hiransomboon, ha expresado la voluntad de la empresa de "formar parte activa del ecosistema empresarial y creativo catalán y español, generando impacto directo a través de la creación de empleo y oportunidades, e impacto indirecto mediante la colaboración con profesionales y socios estratégicos de todo el sector".

La oficina de Barcelona complementa la presencia de la compañía en Madrid y, en total, Shein emplea actualmente a cerca de 20 personas en toda España, "consolidando así su compromiso con el talento local y el desarrollo de capacidades en el país", aseguran.