SI organiza mítines sobre la independencia para turistas en el Aeropuerto de Girona

Actualizado 22/09/2012 15:34:24 CET

GIRONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente y diputado por Girona de SI, Toni Strubell, ha encabezado este sábado varios mítines enfocados a turistas que llegaban al Aeropuerto de Girona sobre la posibilidad de que Catalunya se independice de España.

Bajo el lema 'Catalonia the next State in Europe' ['Catalunya el próximo Estado de Europa'], Strubell ha dirigido pequeños parlamentos en inglés, francés e italiano a los pasajeros procedentes vuelos que han llegado al aeropuerto.

Según ha explicado la formación en un comunicado, "muchos visitantes ya tenían conocimiento del proceso de secesión abierto en Catalunya", y conocían la manifestación independentista de la Diada y los gritos independentistas que se escucharon en el último partido del FC Barcelona.

SI, que ha desplazado a una veintena de militantes para repartir información, ha asegurado que algunos turistas "han dado muestras de simpatía y apoyo hacia el proceso iniciado en Catalunya".

En declaraciones a los medios, Strubell ha criticado que "Aena tiene secuestrado el Aeropuerto de Girona, ya que las decisiones se toman lejos" y ha considerado que el Estado va en contra del sector turístico de la provincia.