Sigue desaparecido el buscador de setas de 83 años perdido en Bòixols (Lleida)

LLEIDA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat sigue trabajando para encontrar a un buscador de setas de 83 años desaparecido en Bòixols (Lleida) desde el martes por la noche.

40 efectivos de Bombers seguirán buscándole tras haber pasado ya por una superficie de 400 hectáreas, informan en un mensaje de X recogido por Europa Press.

En la zona hay bomberos profesionales y voluntarios, con efectivos del grupo de actuaciones especiales (GRAE), del grupo canino de búsqueda (GRCR), enfermeros del Grupo operativo de apoyo (GROS) y drones.