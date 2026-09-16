Sigue en estado grave el trabajador herido en el Mercado Central de Tarragona este martes

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El trabajador que resultó herido este martes mientras realizaba trabajos de reparación en un desagüe del Mercado Central de Tarragona sigue ingresado en el hospital Joan XXIII en estado grave y con pronóstico reservado, explican fuentes de Salut a Europa Press.

El accidente, en el que murió otro trabajador, se produjo sobre las 20 horas en el aparcamiento cercano al Mercado, donde se generó una acumulación de monóxido de carbono.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 19.58 horas y al lugar de los hechos se trasladaron 7 dotaciones, si bien solicitaron el desalojo del edificio y de los puntos colindantes.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a Europa Press que tienen una investigación abierta para esclarecer las causas del suceso.

UN ACTO SUSPENDIDO DE SANTA TECLA

Tarragona celebra desde el 14 de septiembre las fiestas de Santa Tecla, patrona de la ciudad, y el suceso de este martes por la noche ha obligado a suspender uno de los actos oficiales previstos para este miércoles, concretamente el del Braç de Santa Tecla, que se celebra en la plaza Corsini, frente al Mercado.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que no se decretará ningún día de luto oficial, por lo que sigue prevista la celebración del resto de actos de las fiestas, que culminarán el próximo 24 de septiembre.