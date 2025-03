Sílvia Soler publica 'Cor fort' sobre una mujer "que no puede más" a través de tres generaciones

"Cuando haces de tripas corazón muchas veces, al final el corazón estalla", dice

La escritora catalana Sílvia Soler acaba de publicar la novela 'Cor fort' (Univers), la historia de "una mujer que no puede más" en la que aborda la maternidad, los cambios sociales desde los años 50 a través de aspectos cotidianos y la familia a través de tres generaciones.

En un encuentro con medios este martes, ha afirmado: "Son todas las mujeres de la generación de nuestras madres. Las mujeres que han ido cargando sobre sus espaldas muchas cosas y haciendo de tripas corazón ('cor fort'), y la mayoría llegan a la final de su vida agotadas".

Soler (Figueres, 1961) ha añadido que "cuando haces de tripas corazón muchas veces, al final el corazón estalla, literal o simbólicamente".

La expresión catalana 'fer el cor fort' es el punto de partida de la novela, una expresión "ambivalente" que según Soler implica, sobre todo en las mujeres, que se debe ser valiente pero también una cierta resignación, de estar preparado para lo que venga.

La novela resigue la historia de Teresa, que en los años 50 se queda embarazada y decide ser madre soltera de su hija Oblit, y como evoluciona su familia y acaba siendo un referente para las generaciones posteriores "sin hacer grandes discursos".

La Teresa pertenece a las generaciones de las mujeres que vivieron la Guerra Civil y que vieron cambiar la sociedad y que para la autora tienen un gran mérito no reconocido: "Que se lea como un homenaje me está bien, pero no ha sido el motivo" y que se dio cuenta de que se podía ver así una vez la acabó, ha dicho.

Ha afirmado que la maternidad condiciona, "transforma en otra persona" y las madres viven la vida a través de sus hijos, y ha afirmado que ese 'cor fort' al que hace referencia el título evoluciona con la hija y la nieta de Teresa, que tienen más herramientas.

DE LA MODISTA A COMPRAR EN INTERNET

Soler ha dicho que ha querido reflejar el cambio en la sociedad a través de lo cotidiano, y ha subrayado que con ello muestra como en las tres generaciones va variando por ejemplo donde comprar la ropa, pasando de la modista, a la tienda y luego por Internet o bailar en un 'envelat', guateque o discoteca.

Ha afirmado que le gusta explicar vidas de gente corriente no "grandes vidas que se salen de lo normal", al estilo de lo que hace la novelista Elisabeth Strout, y ha considerado que el arte de explicar historias es narrar la vida de cualquiera.

Como en otras novelas de Soler las casas y la familia tienen importancia, y ha asegurado que el núcleo familiar "permite hablar de todo", señalando que si tomas el mundo y lo reduces acabas en la familia, y dice que con ella se puede hablar de la alegría, la tristeza y los celos con personajes con lazos profundos.

Situada en Sorrals, un pueblo inventado por Soler que ya aparecía en 'L'estiu que comença', en la novela se combina la tercera persona con la primera en la que los personajes toman la palabra por su "profundidad".