Simó tras el informe PISA: "Ilusionismo y magia no casan con lo que necesitamos hacer"

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Anna Simó, ha asegurado este miércoles que "ilusionismo y magia no casan" con lo que necesitan hacer tras los resultados de Catalunya en el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022.

En respuesta a diversas interpelaciones en el pleno del Parlament sobre esta cuestión, Simó ha reivindicado que siempre ha puesto en valor las decisiones que se tomaron en el pleno monográfico sobre educación de este junio a raíz de las medidas que ponen sobre la mesa.

"No es que yo me sacase de la chistera nada, porque ni me gusta el ilusionismo ni me gusta hacer magia, porque creo que en la educación. Ilusionismo y magia no casan con lo que necesitamos hacer", ha recalcado.

Según Simó, las medidas exponen parten del trabajo que el departamento ya empezó a hacer cuando observaron "los primeros grandes avisos" en materia de resultados educativos, y también de lo que se abordó en el monográfico.

También ha defendido que los centros necesitan "calma, confianza y apoyo" para poder hacer su trabajo y que así se lo comunicará a los docentes esta semana.

Tras llamar a trabajar juntos para revertir la situación, ha explicado que empiezan a observar este año una mejora de resultados en pruebas de competencias básicas en matemáticas, ciencias e inglés, y tienen un "reto importante" en catalán y castellano.