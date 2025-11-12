Simulan un accidente en un aterrizaje en el Aeropuerto de Reus (Tarragona) con 250 participantes

TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Reus (Tarragona) y Protecció Civil de la Generalitat han organizado esta miércoles por la mañana un simulacro de accidente de una aeronave comercial durante las labores de aterrizaje, en el que han participado más de 250 personas entre personal del Aeropuerto, cuerpos de emergencias y seguridad y figurantes.

En la aeronave, que supuestamente venía de Manchester, viajaban una cincuentena de pasajeros y 6 miembros de la tripulación, y durante las maniobras de aterrizaje, la aeronave ha sufrido un accidente y ha habido 4 víctimas mortales y unas cincuentena personas heridas, la mitad de ellas en estado crítico, informa el Ministerio de Transportes y Aena en un comunicado conjunto.

Una vez dada la alarma, se ha constituido el Comité de Crisis, formado por la Dirección del Aeropuerto, la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, la Delegación de la Generalitat en Tarragona, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Ayuntamientos de Reus y Constantí, así como representantes de Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Por su parte, Aena ha activado el Plan de Autoprotección del Aeropuerto y la Dirección General de Protecció Civil el Plan Especial para Emergencias Aeronáuticas de Catalunya (Aerocat).

Durante el simulacro también se han organizado las diferentes salas para los ilesos y familiares del accidente con el fin de proporcionarles asistencia y apoyo psicológico, y se han realizado las tareas de identificación de todas las personas afectadas.

Finalmente, el simulacro ha servido para comprobar y evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia, así como la efectividad y la coordinación de los diferentes organismos implicados, con el objetivo de minimizar las consecuencias que podrían derivarse de un accidente aéreo.