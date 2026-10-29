Simulan un accidente en el túnel de Vielha (Lleida) para poner a prueba su plan de autoprotección - PROTECCIÓ CIVIL

LLEIDA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat, Pompièrs Emergéncies y el Ministerio de Transportes han llevado a cabo este miércoles de madrugada un simulacro de accidente en el interior del túnel de Vielha (Lleida) Joan Carles I (N-230) para poner a prueba el Pla d'Autoprotecció (PAU) de la infraestructura, homologado por la Comissió de Protecció Civil el 4 de septiembre de 2025.

El simulacro ha permitido evaluar la gestión de la emergencia, que desde 2023 recae en el Cos de Pompièrs d'Aran en todo el territorio de Aran, desde el centro de control del túnel y la respuesta de los equipos de explotación y de primera intervención, informa Protecció Civil en un comunicado este jueves.

También se ha comprobado el funcionamiento de los elementos de prevención y seguridad propios de la infraestructura, aunque el principal objetivo ha sido constatar el despliegue de las diferentes agencias que deben actuar en un siniestro de estas características y según el organigrama de despliegue del plan Procicat.

En este sentido, se realizó la gestión de la emergencia con el máximo mando de Pompièrs d'Aran, que intervino activándose hasta el nivel 4 de responsabilidad.

ACCIDENTE DE COCHE

El escenario simuló el accidente de un vehículo en el interior del túnel, con un incendio posterior y una situación de visibilidad reducida a causa del humo: las dos personas que viajaban en el vehículo resultaban afectadas y el ejercicio preveía que estas pudieran desplazarse por sus propios medios hasta un refugio o una galería de evacuación.

En el momento del accidente simulado, el vehículo siniestrado era el único que se encontraba en el interior del túnel.

Una vez recibido el aviso, se procedió al cierre de los accesos norte y sur para facilitar la intervención de los servicios de emergencia.