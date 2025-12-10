El Síndic de Barcelona convoca el 1 Premio Internacional Derecho a la Ciudad y Buenas Prácticas

Archivo - El síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha convocado la primera edición del Premio Internacional Derecho a la Ciudad y Buenas Prácticas, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, un galardón dirigido a defensorías de todo el mundo para proyectos y actuaciones innovadoras que "hacen realidad los derechos de proximidad".

"El objetivo de este galardón es reconocer y destacar las buenas prácticas que se están implementando a nivel local que contribuyen a la defensa y promoción del derecho a la ciudad", ha informado el Síndic en un comunicado este miércoles.

El premio también tiene una finalidad solidaria, ya que la dotación económica del galardón irá destinada a una asociación o entidad local, que elegirá la candidatura ganadora.

Además, el reconocimiento se articula en 4 categorías: ciudad equitativa; ciudad habitable y sostenible; ciudad garantista; y ciudad diversa; y el jurado estará formado por personas y representantes de entidades sociales, además del síndic de Barcelona, David Bondia.

La concesión de los premios se hará pública el 15 de julio de 2026 y la entrega tendrá lugar en un acto oficial en Barcelona durante el 31 de octubre de 2026, en el marco del Día Internacional del Derecho en la Ciudad.