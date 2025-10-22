El Síndic de Barcelona inicia la mediación entre Ayuntamiento y vecinos de Vallcarca por el desalojo

Archivo - Imagen del barrio de Vallcarca de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha iniciado el proceso de mediación entre el Ayuntamiento y los vecinos de varias fincas municipales del barrio de Vallcarca que están pendientes de desalojo después de que el alcalde Jaume Collboni se lo pidiera.

En un comunicado este miércoles, el Síndic ha explicado que mientras dure la mediación no se ejecutará ningún desahucio con el objetivo de "garantizar un marco de diálogo y confianza mutua".

El anuncio llega pocos días después de que BComú y consistorio acordaran esta mediación como condición para seguir adelante con el Presupuesto barcelonés de 2026.