El Síndic de Barcelona pide al Ayuntamiento reforzar la atención a víctimas de violencias sexuales

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha instado al Ayuntamiento de la capital catalana a reforzar los servicios de atención a las víctimas de violencias sexuales, tras publicar el informe 'Los servicios de atención a las violencias sexuales en la ciudad de Barcelona'.

En el estudio han participado "más de un centenar" de personas que trabajan en servicios sociales y sanitarios y en entidades, las cuales han analizado protocolos y los 18 servicios especializados que hay en la ciudad, informa el Síndic en un comunicado este martes.

Ha constatado "un gran aumento en las denuncias y revelaciones de situaciones de violencia sexual en los últimos años" y ha señalado que el incremento ha impactado en forma de saturación en los servicios, ya que, según el informe, el tiempo que suele transcurrir desde el primer contacto hasta que comienza la actuación es de 3,3 meses.

"Los datos recogidos muestran que la mayoría de las personas atendidas por los servicios no han vivido la violencia sexual de forma reciente, sino que ha transcurrido una media de 3 años desde el incidente violento hasta la llegada al servicio", ha alertado.

Ha lamentado que no hay un servicio especializado en violencias sexuales no recientes y que estas suelen presentar características "más graves debido a que se trata de victimizaciones en la infancia, traumas complejos o violencia intrafamiliar, entre otras".

RECOMENDACIONES

Por todo ello, la Sindicatura ha elaborado varias recomendaciones al consistorio barcelonés, entre ellas "acordar una definición de violencias sexuales alineada con la normativa vigente y compartida por todos los recursos; establecer una entrada clara en el circuito de servicios para casos de violencias recientes y no recientes; o actualizar las guías del buen trato de los distritos".

También recomienda "asegurar una atención especializada y adecuada para cada tipo de violencia sexual; dotar a los servicios específicos de personal y recursos suficientes; y estudiar si es necesario que el Ayuntamiento cree categorías profesionales específicas para atender las violencias sexuales".