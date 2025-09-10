El Síndic de Barcelona pide al IMEB garantizar derechos lingüísticos y fomentar el uso del catalán

Archivo - Aula de una guardería municipal de Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

Una ciudadana se quejó de que una reunión en una guardería se hizo en castellano

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recordado al Instituto Municipal de Educación (IMEB) que "debe" velar por los derechos lingüísticos del alumnado y de las familias y fomentar el uso del catalán.

El Síndic lo ha dicho en un comunicado este miércoles, en el que advierte al IMEB de que la comunicación general debe hacerse en catalán con acompañamiento para las personas que no entienden esta lengua.

La advertencia llega tras una queja de una ciudadana por una reunión en una guardería municipal en la que la educadora anunció que hablaría todo el rato en castellano sin que nadie lo pidiera.

Según la afectada, la dirección del centro respondió que las reuniones se seguirían haciendo en castellano, lo que motivó la intervención de la Sindicatura.

El IMEB, por su parte, asegura que la decisión de usar el castellano se debió a la petición de algunas familias y reconoce que la forma en que se resolvió no fue correcta, además de disculparse por el malestar causado.

NORMATIVA Y RECOMENDACIONES

El Síndic recuerda que el reglamento de uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Barcelona establece el catalán como lengua oficial y de uso normal, aunque también debe garantizarse la atención en castellano si así lo pide la ciudadanía.

La Sindicatura insta al IMEB a colaborar con la comisionada por el Uso Social del Catalán para reforzar la presencia de esta lengua en las guarderías y recuerda que ya se pronunció este verano en un caso similar sobre vulneración de derechos lingüísticos.