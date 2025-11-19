La sindica d'Aran anuncia un acuerdo con el Govern para recaudar íntegramente la tasa turística

La síndica de Aran, Maria Vergés Pérez, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

El Govern de la Generalitat y el Conselh Generau d'Aran han alcanzado un acuerdo para que las instituciones de la Vall d'Aran (Lleida) recauden de forma íntegra los recursos de la tasa turística.

Lo ha anunciado este miércoles la sindica del Conselh Generau, Maria Vergés, durante su comparecencia anual en el Parlament, en lo que ha calificado de "avance histórico" y un paso adelante para la corresponsabilidad del Aran y para el impulso de un nuevo modelo de financiación.

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, responsable de las relaciones con el Aran, ha detallado que se transferirá el 100% de lo que recauda la Generalitat con la tasa turística (el 50% es para ayuntamientos, el 50% para la Generalitat) al Conselh Generau, que actualmente gestionaba un 20%.

La tasa turística representa unos 800.000 euros en la Vall d'Aran, y el Conselh Generau gestionará a partir de ahora 400.000 euros de la misma, tras la transferencia de la Generalitat, en una iniciativa que el Govern quiere consolidar (y que no dependa de la transferencia) en los próximos Presupuestos.

NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

Además, la sindica ha avanzado que firmarán con el Govern a principios de 2026 un acuerdo para que la institución aranesa tenga, por primera vez, un modelo de financiación "específico y singular", que ha asegurado que permitirá dar estabilidad y transparencia y garantizar de forma efectiva la capacidad de autogobierno de la Vall d'Aran.

"Esta financiación, por primera vez, no dependerá exclusivamente de lo que se recibe de la Generalitat, sino que se inicia el camino para convertir al Conselh en la administración corresponsable de garantizar los recursos", ha dicho la sindica.

Ha señalado que el acuerdo sentará las bases de la financiación y debe permitir, "en un periodo limitado en el tiempo, que esta corresponsabilidad crezca y se consolide", y ha añadido que el fondo incondicional con el que se financia actualmente el Conselh Generau limita la autonomía política de las instituciones aranesas.

En el capítulo de traspasos e inversiones, Vergés ha lamentado que durante décadas las inversiones se hayan hecho en Catalunya en las áreas más pobladas, y ha sostenido que los traspasos de competencias "no pueden depender solo de la existencia o no de Presupuestos para 2026, sino que deben contar con voluntad política".

COMISIÓN BILATERAL

El conseller Dalmau ha mantenido que este sistema propio de financiación será un "salto cualitativo", y ha apelado a la Cámara sobre la necesidad de unos nuevos Presupuestos para 2026 para consolidar el nuevo modelo.

Además, ha aplaudido la iniciativa de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP en el Parlament que establece que la legislación local que se apruebe en Catalunya debe respetar el régimen especial del Aran, y ha mostrado su compromiso en trabajar para que también se reconozca en el Congreso de los Diputados.

"Una iniciativa que garantizará que la legislación local respete el régimen especial de Aran y que la normativa local sólo se aplique de forma supletoria a la ley propia de Aran. Es decir, que el Consejo General de Aran deje de considerarse como un ente local", ha dicho Dalmau.

También ha anunciado que convocará para el 11 de diciembre una comisión bilateral Generalitat-Conselh Generau para "formalizar los acuerdos ya avanzados" de la comisión celebrada el pasado enero y avanzar en el traspaso de competencias e inversiones pendientes.

LENGUA Y VIVIENDA

El estado de salud de la lengua aranesa y el derecho de acceso a la vivienda han centrado parte de la comparecencia de la sindica, dos ámbitos en que ha sostenido que la situación actual es "crítica".

En vivienda, ha señalado que el crecimiento de las viviendas turísticas y el aumento desmedido de los costes de producción, así como la falta de planificación, han hecho "colapsar una parte del parque de vivienda".

Sobre el aranés, ha señalado que su uso social ha caído en los últimos años y que la financiación a las políticas de preservación ha sido totalmente insuficiente: "La situación del aranés no nació ayer. Nos han faltado recursos y nos ha faltado compromiso de la propia Generalitat en los últimos 30 años".