La Síndica de Greuges investigará el impacto de la falta de vivienda en la salud de menores

Archivo - Vista de la Torre Glòries, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Greuges ha iniciado una actuación de oficio para analizar el impacto de la falta de vivienda en la salud de menores con enfermedades graves, informa en un comunicado este miércoles.

En concreto, analizará si las ayudas y beneficios existentes en esta materia "responden de manera efectiva a las necesidades" de las familias de menores con enfermedades crónicas, avanzadas o terminales.

Para ello, pedirá información a las administraciones competentes en vivienda, salud y servicios sociales, y se recogerán aportaciones de entidades especializadas y profesionales del sector, además de las familias afectadas.

La síndica, Esther Giménez-Salinas, ha explicado que el acceso a "una vivienda digna es un elemento imprescindible para garantizar el derecho a la salud, especialmente en situaciones de máxima vulnerabilidad".

La actuación tiene el objetivo de analizar si los protocolos de intervención ante situaciones de riesgo de desahucio tienen en cuenta estos casos, si los recursos residenciales disponibles permiten garantizar la continuidad de los tratamientos y si existe coordinación efectiva entre los servicios sociales, sanitarios y de vivienda.