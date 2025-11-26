La síndica de Greuges llama al Govern y alcaldes del área de Barcelona a reunirse por el sinhogarismo

Archivo - La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, durante una reunión, en el Palau de la Generalitat, a 23 de septiembre de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha convocado a Govern y ayuntamientos del área de Barcelona a una reunión institucional el 11 de diciembre en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona para tratar el fenómeno del sinhogarismo y los asentamientos urbanos.

Está previsto que asistan miembros del Govern, alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana de Barcelona y representantes de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, informa este miércoles el Síndic de Greuges en un comunicado.

La voluntad de la síndica es que más adelante se extienda el modelo a otras ciudades catalanas y quiere conseguir más colaboración y coordinación entre todas las instituciones para buscar soluciones que mejoren la vida de las personas sin hogar.

A partir de las quejas recibidas por el Síndic de Greuges en el último, ha constatado el aumento de la extrema situación de vulnerabilidad de las personas que viven en la calle; la preocupación y la incomodidad de la ciudadanía ante la transformación del espacio urbano, y la dificultad de obtener "respuestas efectivas" de las administraciones para combatir el fenómeno.

La síndica ha asegurado que el sinhogarismo "es una problemática cada vez más presente en las ciudades y es necesario un esfuerzo conjunto para dar respuesta".

La cumbre se propone compartir un diagnóstico conjunto a partir de los datos más frecuentes, formalizar un compromiso colectivo para definir y desplegar actuaciones a escala local y metropolitana, y constituir grupos de trabajo con representantes de las diferentes administraciones que, bajo la dirección del Síndic de Greuges, elaboren en un plazo breve las bases del acuerdo propuesto por la síndica.