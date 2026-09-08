La síndica de Greuges pide "reformas estructurales" para mejorar las condiciones de los docentes

Archivo - Entrada de la sede de la sindicatura de Greuges en paseo Lluís Companys 7, a 9 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha pedido este martes "reformas estructurales" para mejorar las condiciones laborales de los docentes y la calidad del sistema educativo, coincidiendo con el inicio de curso escolar.

La síndica, pese a reconocer la legitimidad de las reivindicaciones docentes, ha asegurado que el reto del nuevo curso pasa por recuperar la normalidad en los centros y garantizar que las reivindicaciones laborales "no vuelvan a traducirse en una reducción de oportunidades educativas para el alumnado".

Ha afirmado que las actividades fuera del aula como la información personalizadas sobre el aprendizaje son elementos que expertos e instituciones consideran "fundamentales" para una educación de calidad y para la igualdad de oportunidades de los estudiantes.

Ha dicho que decisiones adaptadas como protesta el último curso como la eliminación de comentarios personalizados o la supresión de colonias "podrían haber vulnerado los derechos del alumnado y sus familias".

La institución ha considerado que las colonias y las salidas escolares están integradas en los proyectos educativos de los centros y son espacios de aprendizaje, convivencia y desarrollo personal "especialmente valiosos" para los alumnos y que cancelarlas tiene un impacto especialmente importante entre los alumnos con menos oportunidades socioeducativas.