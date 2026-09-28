El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya pide un decreto con "consecuencias directas"

Manifestación de sindicatos de vivienda en Barcelona este lunes. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya ha manifestado su prudencia y preocupación ante las futuras medidas que incluirá el decreto de vivienda que está preparando el Gobierno y ha pedido que este debe incluir medidas con "consecuencias directas contra el rentismo y la especulación inmobiliaria".

En un comunicado este lunes, el sindicato ha explicado que medidas como la prórroga de los contratos de alquiler y la suspensión de ciertos desahucios son "de mínimos" y no aportan soluciones definitivas.

En su lugar, ha propuesto la expropiación de 700.000 pisos vacíos de grandes propietarios, lo que han defendido que ampliaría de forma radical y fulminante el parque de vivienda pública, y una reducción del 50% de los precios del alquiler para revertir los incrementos de la última década.

"No es el momento de medidas cosméticas, sino de medidas ambiciosas que comporten cambios significativos que ataquen las ganancias del rentismo y no regalen más dinero a grandes propietarios y especuladores", ha añadido.

En este sentido, el sindicato se ha mostrado contrario a las actuaciones como las deducciones impositivas que, ha defendido que "suponen transferencias de dinero público al rentismo y la especulación".