Sindicat de Llogateres exige incluir la vivienda entre las medidas por el conflicto en Irán

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BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sindicat de Llogateres ha reclamado al Gobierno que incluya diversas medidas relacionadas con la vivienda en el Real Decreto para hacer frente a la inflación derivada del conflicto en Oriente Medio, en línea con la petición de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSIC) de la que forma parte, explica la entidad este viernes en un comunicado.

La agrupación ha afirmado que la vivienda es "el principal factor de empobrecimiento de los hogares españoles", para lo que ha pedido que las futuras medidas incluyan la congelación del precio del alquiler de contratos en vigor, una prórroga automática de 3 años para los 600.000 contratos que se extingan el este próximo año, y recuperar moratoria antidesahucios.

"Sería incomprensible no incorporar las medidas de limitar el precio de los alquileres o la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, que sí se tomaron durante la guerra de Ucrania, no se activen de la misma manera en este conflicto", ha defendido Sindicat de Llogateres.

La entidad también ha subrayado que los conflictos bélicos en zonas estratégicas para la energía pueden desencadenar la entrada en España, visto como un país seguro, de capitales extranjeros que buscan refugiar sus inversiones en el sector inmuebles.

"Esto supone una tormenta perfecta para la acumulación de inmuebles por parte de los fondos buitre que buscan especular con un bien de primera necesidad, como es la vivienda", añade.