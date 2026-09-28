Sindicat de Llogateres pide contratos indefinidos y reformar la LAU en el 'decreto Maricarmen'

Decenas de personas han cortado diferentes calles de Barcelona pidiendo 'el decreto Maricarmen' tras el desahucio de la mujer de 87 años del barrio de Retiro de Madrid - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogateres reclama que el 'decreto Maricarmen' que el Gobierno español abordará este martes incluya 5 medidas, entre las que se encuentran la renovación automática de los contratos para que pasen a ser indefinidos y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), informa este lunes en un comunicado .

"Hoy no puede ser un día normal porque quedan sólo 24 horas para que sepamos si lo que aprobará el Consejo de Ministros de mañana es un decreto-farsa o son medidas de verdad", ha explicado el portavoz del Sindicat, Enric Aragonès, tras la concentración que ha provocado algunos cortes en diversos puntos de Barcelona.

Las cinco medidas que reclama la plataforma en el 'decreto Maricarmen' --lleva el nombre de la mujer de 87 años desahuciada en el barrio del Retiro de Madrid-- son la renovación automática de todos los contratos para que pasen a ser indefinidos, "como ya ocurre en Inglaterra, Alemania o Austria", así como medidas estructurales para frenar los desahucios.

Asimismo, instan a congelar las actualizaciones del IPC de los precios del alquiler, una reforma de la LAU que regule los alquileres de temporada y por habitaciones, y prórrogas efectivas de los contratos vigentes.

Las acciones protesta de esta mañana, el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya han convocado una concentración de las 19 horas ante el Palau de Congressos de Catalunya de la capital catalana por la participación en un acto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.