Sindicat de Llogaters tilda de "farsa" el decreto del Govern para limitar el precio del alquiler

Publicado 22/05/2019 14:04:56 CET

Pide un índice de precios vinculado a los ingresos de la población y obligatorio

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Llogaters ha tildado de "farsa" el decreto ley aprobado por el Govern para limitar el precio del alquiler y ha advertido de que no servirá para regular los precios ni acabar con la subida de precios, según ha manifestado en un comunicado este miércoles.

El sindicato ha subrayado que el índice en el que se basa esta norma para determinar los precios máximos se sustenta en "precios irreales e inflados por la burbuja del alquiler", y que a éste se añadiría un 10% o un 15% más para fijarlos.

"Esto es perverso. Teniendo en cuenta que el ritmo de crecimiento actual es de un solo dígito y está por debajo de estos porcentajes, el Govern de la Generalitat está contribuyendo a alimentar aún más la burbuja", ha subrayado.

También ha avisado de que la norma impulsada por las consellerias de Justicia y Territorio no contempla sanciones si se incumple con estos precios máximos, lo que ha remarcado que implica que los arrendatarios tengan que encargarse ellos mismos de emprender acciones legales.

El sindicato ha criticado que esto provocará que los arrendatarios tengan que "afrontar un importante desgaste emocional y económico" para defender sus derechos.

Asimismo, ha enfatizado que la norma no pone límites a "la inmensa mayoría de alquileres, por no decir todos", puesto que no regula los contratos vigentes y contempla muchas excepciones.

ÍNDICE DE PRECIOS LIGADO A LOS INGRESOS

El Sindicat de Llogaters ha abogado por un índice de precios del alquiler vinculado a los ingresos de la población, universal y de obligado cumplimiento: "Solo de esta manera podremos rebajar los precios del alquiler de forma estructural".

"Que nadie lo dude: conseguiremos la regulación de los precios del alquiler. Es lo que exige una amplisima mayoría social. Pero mientras tanto no aceptaremos que nos tomen el pelo y se juegue con el sufrimiento de la gente. ¡Ya es suficiente!", ha recalcado.

La organización ha exigido al Govern y al departamento de Justicia que "se siente a hablar" con ellos y el resto de organizaciones sociales.

Ha resaltado que para hacer un cambio legal como este "tienen la obligación de trabajar con las entidades que llevan reclamándolo desde hace más de dos años".