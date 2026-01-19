Sindicato Ferroviario: Es "muy pronto" para saber la causa del accidente de Adamuz

El responsable de comunicación del Sindicato Ferroviario, Joan Rodríguez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de comunicación del Sindicato Ferroviario, Joan Rodríguez, ha asegurado este lunes que es "muy pronto" para conocer las causas del accidente ferroviario que tuvo lugar este domingo en Adamuz (Córdoba) y que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad.

En una entrevista a Europa Press, ha calificado de "extraño" el siniestro dadas las características de la vía y la modernidad de los trenes implicados, uno de Renfe y otro de Iryo, al tiempo que ha pedido paciencia, ya que el proceso para determinar las causas será largo, en sus palabras.

Rodríguez ha explicado que la comisión técnica de investigación ya se encuentra trabajando sobre el terreno analizando tanto la infraestructura --carriles y traviesas-- como las unidades involucradas, y ha sostenido que los detalles que se obtengan en la parte de la rodadura de ambas unidades "ayudarán a descifrar cuál ha sido la causa".

Sobre el estado de los trenes, ha recordado que el sindicato ya denunció el pasado verano la existencia de "temblores" en algunas de las series nuevas de Renfe, como la 106, que generaron fisuras en elementos de rodadura.

No obstante, ha precisado que el tren de Iryo involucrado en este accidente es una unidad que "no tendrá más de cuatro o cinco años desde que salió de fábrica".

UN TRAZADO "NORMAL" CON UNA AGUJA

Respecto al punto donde se produjo el siniestro, el portavoz sindical ha indicado que se trata de un trazado "normal", en línea recta y recientemente renovado, cuya única particularidad es la presencia de una aguja, el elemento técnico que permite el cambio de vía de los trenes.

Asimismo, ha señalado que no existen indicios que inviten a pensar que el exceso de velocidad pueda ser un factor determinante, según las informaciones actuales, teniendo en cuenta que se trata de un trazado en línea recta y unidades nuevas, coincidiendo así con las valoraciones previas del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Finalmente, Rodríguez ha reconocido que, por la gravedad de las imágenes, el suceso recuerda a la tragedia de Angrois, ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, situándolo como uno de los accidentes ferroviarios "más graves de los últimos años" en España.