Sindicatos alertan de la falta de equipos de protección en ambulancias en Catalunya ante el coronavirus

Advierten de que pueden convertirse en "los primeros propagadores del virus"

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Sindicat Independent de Treballadors d'Ambulàncies de Catalunya (Sicat), UGT y CC.OO. han criticado este lunes la escasez de equipos de protección individual (EPI) en las ambulancias catalanas y cambios del procedimiento de actuación frente a la epidemia de coronavirus que "incrementan la inseguridad para profesionales y pacientes".

En declaraciones a Europa Press, fuentes de los sindicatos han alertado de "un declive del protocolo" que obliga a los profesionales a usar únicamente guantes y mascarillas quirúrgicas --que evitan la salida de virus pero no la entrada-- con pacientes de riesgo con patología respiratoria o fiebre.

Han criticado que las altas hospitalarias de pacientes afectados por el coronavirus que deben hacer aislamiento domiciliario las hacen ambulancias del tipo transporte sanitario no urgente, que "no están preparadas para este tipo de servicios, el personal puede no estar formado y no tienen el EPI adecuado", y han añadido que va en contra de la Ley de riesgos laborales.

Han advertido que si no se equipan las ambulancias con los EPI adecuados corren el riesgo de ser los transmisores y han recordado que son "el primer eslabón asistencial de la cadena sanitaria", por lo que han exigido los recursos necesarios para proteger a pacientes y profesionales.

Asimismo, han avisado de que la situación puede ser aún más caótica porque dentro de 15 días puede haber "un 'boom' de bajas de profesionales de la movilidad asistencial que colapse el sistema", y han confirmado que en la zona del Vallès Occidental, Vallès Oriental y Baix Llobregat (Barcelona) ya hay 23 profesionales en aislamiento.

Los sindicatos han pedido a la administración "empatía, comunicación y que se les haga partícipes", porque han reconocido que no saben si es un problema de existencias o si hay un plan de abastecimiento previsto para las próximas semanas, cuando ya hay unidades trabajando que no tienen el material que exigen los protocolos, han añadido.

Han pedido inspecciones de trabajo a la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat pero de momento no han recibido respuesta.