Los sindicatos docentes cortan 7 vías catalanas durante la jornada de huelga del colectivo

Unas 80 personas cortan la Ronda Litoral en la salida 22 de la Vila Olímpica en ambos sentidos - SCT

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de docentes han cortado un total de 7 vías de la red vial catalana de Barcelona, Girona y Tarragona durante la jornada de huelga del colectivo de este miércoles, donde reivindican mejoras salariales, la recuperación del poder adquisitivo, la ampliación de las plantillas de docentes y menores ratios, entre otros.

En concreto, la primera vía que se ha cortado es la Ronda Litoral en la salida 22 de la Vila Olímpica en ambos sentidos, seguida de la C-32 en Mataró y la C-55 en Manresa (Barcelona), la N-II en Vilamalla (Girona), la C-25 y la C-17 en Gurb (Barcelona) y la C-37 en Valls (Tarragona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los cortes están reivindicados por diversos sindicatos de docentes, entre ellos, Ustec·Stes, cuyas fuentes han explicado a Europa Press que en el corte de la C-55 en Manresa (Barcelona), los Mossos d'Esquadra han cargado contra los manifestantes.