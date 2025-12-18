Sindicatos educativos anuncian huelga el 11 de febrero en Catalunya ante la "falta de propuestas"

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la mesa sectorial de educación --Ustec·STes, Aspepc·Sps, CC.OO., UGT y CGT-- han anunciado el inicio de un ciclo de huelgas del personal educativo a partir del 11 de febrero ante la "falta de propuestas" de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Así lo han expresado este jueves tras la reunión de la mesa sectorial, en la que los sindicatos han constatado que la Conselleria "se ha presentado sin ninguna propuesta sobre retribuciones, aunque este era el punto previsto para esta primera mesa de negociación", informa un comunicado de Ustec·Stes.

Aseguran que "tampoco ha planteado medidas significativas sobre el resto de peticiones unitarias para mejorar las condiciones laborales y la calidad de la educación pública", que para ellos pasa por la reducción de ratios, el aumento de plantillas para atender al alumnado, la reducción de burocracia y más deocracia en los centros.

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha criticado que la Conselleria haya venido a la mesa "sin propuestas y sin voluntad real de negociar, aún sabiendo que la recuperación del poder adquisitivo era la prioridad del conjunto de sindicatos".

Los sindicatos reclaman que se restablezca una cláusula salarial que garantice la actualización anual de los salarios de acuerdo con la evolución de la inflación, así como un aumento de los complementos retributivos "que compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 15 años", con la propuesta de un incremento del 100% del complemento específico.

Los sindicatos anuncian que si el departamento "no rectifica" el 24 de enero se llevará a cabo una nueva movilización, y reclaman a Educació un compromiso público y presentar mejoras reales, dicen textualmente, en las próximas mesas de negociación del 8 y 22 de enero y del 5 y 19 de febrero.