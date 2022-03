Sindicatos educativos avisan al Govern de que sus propuestas en la mediación son "insuficientes"

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT y Usoc han avisado a la Conselleria de Educación de la Generalitat de que las propuestas que están llevando a la mediación sobre la huelga son "insuficientes".

En un comunicado unitario leído este viernes tras la tercera reunión de mediación, las organizaciones han afeado que "solo se ha evidenciado la voluntad de diálogo desde la parte sindical".

Han recordado al departamento que no pondrán fecha final al escenario de movilizaciones, por el que hay previstos dos paros los días 29 y 30 de marzo: "Si no conseguimos los objetivos propuestos, la huelga no terminará el 30".

Además, han comunicado al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que "no puede anunciar en rueda de prensa una voluntad de diálogo si no va acompañada de concreciones" en forma de más recursos, mejores condiciones laborales y de la escuela pública.

CONSELLERIA

Por parte de la Conselleria, la directora general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Dolors Collell, ha asegurado que se sigue en una fase de diálogo con "muchas propuestas que requieren tiempo" para buscar el acercamiento en los puntos en los que hay menos cercanía.

Ha explicado que las reuniones continuarán la próxima semana "los días y las horas que haga falta", y ha asegurado que hay buena predisposición para el diálogo.