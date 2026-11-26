Manifestantes durante la concentración convocada por los sindicatos de docentes y estudiantes por la huelga, a 26 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Más de 100 personas se han concentrado la mañana de este jueves a las puertas del Pal - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos convocantes de la huelga de este jueves en Catalunya han pedido este jueves al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Educación, Esther Niubó, que negocien con los sindicatos y convoquen el comité de huelga.

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha confiado en que Illa lea la carta entregada, y ha pedido que "se siente" a negociar con el colectivo docente.

La secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha criticado la respuesta de los Mossos ante la acción en el Palau de la Generalitat, que "toma el mismo camino que Isabel Díaz Ayuso" con los huelguistas en Madrid.

El portavoz de Intersindical, Marc Martínez, ha exigido negociar en el comité de huelga, y ha criticado el uso de una "fuerza desproporcionada" por parte de los Mossos en el Palau de la Generalitat.

Dani Marco, portavoz de COS, ha dicho que las movilizaciones "no pararán hasta volver a la negociación" y haya negociación, y ha considerado insuficientes los acuerdos alcanzados en mayo.

La secretaria general de CNT Ensenyament, Montse Luque, ha reivindicado más recursos para la educación pública, y ha censurado la "represión" a los docentes que han entrado en el Palau de la Generalitat.