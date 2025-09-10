Sindicatos educativos rechazan la decisión del TSJC y piden blindar el catalán en la escuela

Iamgen de archivo - El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) - EUROPA PRESS - Archivo

El Ciemen llama a salir esta Diada en rechazo a esta "nueva muestra de catalanofobia judicial"

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos educativos se han mostrado contrarios a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de anular diversos artículos del Decreto de régimen lingüístico educativo no universitario de la Generalitat, y piden blindar el catalán y garantizar el modelo de escuela catalana.

En un vídeo recogido por Europa Press, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha calificado al TSJC de tribunal anticatalanista y con intenciones políticas; y reclama a las instituciones una respuesta clara, movilización, persistencia y defender el catalán y el aranés: "Nuestro compromiso con la lengua debe ser indestructible".

En un comunicado, Ustec ha afirmado que esta decisión es un "nuevo ataque frontal contra el modelo de escuela catalana y contra la inmersión lingüística", y exige al Govern presentar un recurso; defender el modelo catalán y adoptar medidas para blindar el catalán y el aranés en todos los ámbitos educativos.

El secretario general de CC.OO. Educació, Edu Núñez, ha señalado que deberán estudiar la sentencia y el impacto que tendrá, pero ha asegurado que el posicionamiento del sindicato es contrario a la decisión porque "va en contra" del modelo de inmersión lingüística.

Ha destacado que el modelo de escuela catalana es "de éxito", tiene el consenso de toda la comunidad educativa y garantiza la igualdad y cohesión social, y garantiza que seguirán trabajando para defenderlo.

"SUBORDINACIÓN AL CASTELLANO"

Por otro lado, en un comunicado, Intersindical ha considerado que la decisión del tribunal "pretende reforzar la subordinación del catalán al castellano" y exige la Govern que la recurra y que adopte medidas que blinden al catalán como lengua vehicular en la educación.

También ha asegurado que el catalán es una lengua minorizada que necesita protección en todos los ámbitos y que el conocimiento del castellano "está plenamente garantizado por el contexto social y mediático, mientras que el catalán solo se puede transmitir y consolidar con un compromiso firme".

CIEMEN

Por otro lado, el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (Ciemen) ha lamentado que la sentencia del TSJC "es un torpedo contra la escuela catalana y contra la cohesión del país", y se pone a disposición del resto de entidades que trabajan por el catalán para dar una respuesta colectiva.

Advierte de que se trata de un ataque, en sus palabras, a la escuela catalana y considera que la mejor respuesta es salir a la calle este jueves por la Diada, para mostrar el rechazo a esta "nueva muestra de catalanofobia judicial".