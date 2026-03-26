Sindicatos piden a Educació abordar mejoras docentes en la mesa y avisan de nuevas movilizaciones

Iolanda Segura (Ustec·Stes) en declaraciones a los periodistas este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament La Intersindical han pedido a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat que convoque una mesa sectorial específica para abordar las mejoras docentes que solicitan, y avisan de nuevas movilizaciones en el tercer trimestre si no se produce esa mesa que reclaman.

Así lo han expresado este jueves en declaraciones a los periodistas, tras una reunión esta tarde con el conseller de Presidencia y actual de Educación y FP de la Generalitat, Albert Dalmau, así como con el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez.

La portavoz del sindicato mayoritario, Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha reclamado una mesa sectorial para abordar mejoras que reviertan la situación actual de los trabajadores de la educación, y señala que el departamento les ha trasladado que "no hay margen de mejora" y que defiende tanto el acuerdo alcanzado como la mesa sectorial como espacio de negociación.

"Quien ha desvalorizado este espacio es la propia Conselleria y pedimos explícitamente que, si ellos defienden que sea este espacio, que convoquen una mesa de negociación para situar estas demandas", y pide que el Govern se comprometa a reunirse con la mayoría sindical.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, celebra que Dalmau se haya reunido con ellos pero lamenta que "se está instalado en el día de la marmota" porque, a pesar de que el departamento les insta volver a la sectorial, Educació les dice que se defenderá el acuerdo alcanzado.

El portavoz de CGT Ensenyament, Isarn Pardes, asegura que con la movilización de la semana pasada se ha conseguido que el Govern se haya sentado a hablar con ellos y critica que Educació no tenga, según él, ninguna voluntad de negociar: "Este Govern sigue con su plan neoliberal".

Marc Martorell, de La Intersindical, ha asegurado que, desde el acuerdo, se están anunciando cierres de líneas públicas; afirma que "se está invirtiendo menos en educación que en 2023" y reitera que habrá más movilizaciones.

CONSELLERIA

Por parte del departamento, Ignasi Giménez ha valorado positivamente las reuniones de este jueves por la tarde, tanto la que ha tenido con los sindicatos firmantes del acuerdo --CC.OO. Educació y UGT--, como la de los sindicatos de la huelga --Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical--.

Defiende el acuerdo alcanzado porque contempla 44 medidas para la bajada de las ratios, más recursos para la escuela inclusiva y la desburocratización, que son "absolutamente prioritarias comenzarlas a aplicar con urgencia para dar la respuesta necesaria a los docentes y la comunidad educativa".

Giménez, que dice que el Govern tiene la mando tendida, ha pedido a los sindicatos de la huelga que vuelvan a la mesa sectorial para continuar avanzando: "Entendemos que este es el espacio legítimo de negociación donde podrán llevar sus demandas".