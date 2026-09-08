Sindicatos piden más recursos y negociación: "Iniciamos el curso como lo acabamos, con huelga"

Representante sindical ofrece declaraciones ante la prensa durante la manifestación por la huelga educativa, a 8 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Los sindicatos USTEC·STEs, CGT, Intersindical y COS se manifiestan coincidiendo con e - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos docentes convocantes de la jornada de huelga de este martes han reclamado a la Conselleria de Educación de la Generalitat más recursos y abrir negociaciones: "Iniciamos el curso como lo empezamos, con huelga".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios antes del inicio de la manifestación en Barcelona la miembro del secretariado de Ustec·Stes Marina Ruiz, quien ha reprochado "el paréntesis de todo el verano del Govern" para no negociar.

Desde CGT, la secretaria de la Federación de Enseñanza, Laura Gené, ha criticado que ahora el Govern pida un paréntesis, y ha subrayado que el curso "no podía comenzar con normalidad".

El portavoz de la Intersindical, Marc Martorell, ha dicho que el curso comienza con "las mismas carencias" que el anterior, y ha pedido al Govern que respete el derecho a la educación.

Desde COS, Gerard Calvera ha subrayado que el curso comienza con dignidad con esta huelga, y la secretaria general de CNT, Montse Luque, ha criticado la "falta de voluntad" del Govern.

El integrante de la Assemblea Educativa de Catalunya Ramon Castell ha criticado que el Govern no haya negociado desde final del pasado curso y que tiene la pelota en su tejado: "Primer día de escuela, primer día de huelga".