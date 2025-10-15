Sindicatos ven "un éxito" la huelga por Palestina y critican la actuación de los Mossos d'Esquadra

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CGT, Solidaritat Obrera y IAC-Intersindical han asegurado que la huelga de este miercoles ha sido "un éxito" y han criticado las diferentes actuaciones que han ejecutado los Mossos d'Esquadra durante la jornada para disuadir a los manifestantes.

En declaraciones a los medios antes de empezar la manifestación unitaria de esta tarde, el portavoz del sindicato Iac, David Caño, ha celebrado que se han cortado calles y acceso a zonas estratégicas, como la estación de Sants.

Por su parte, desde la CGT, Iru Moner, ha recordado que las reivindicaciones no solo se han dado en el área de Barcelona, sino que también ha habido cortes en Sallent, Berga, Sabadell, Manresa (Barcelona), Reus y Tarragona.

"Que nos creemos que ha sido un bloqueo de toda la corona metropolitana de Barcelona, pero también ha habido bloqueos por toda Catalunya", ha defendido.

Asimismo, Caño ha lamentado que los Mossos hayan utilizado gas pimienta para dispersar a unos manifestantes que impedían que un bus con jugadores de básquet de Israel saliera de la estación de Sants.

"Los Mossos d'Esquadra no pueden gasear a manifestantes pacíficos dos veces esta semana con ciudadanos que están sentados, protestando pacíficamente", ha criticado.

ALTO AL FUEGO "INESTABLE"

El miembro de Solidaritat Obrera, Àngel González, ha valorado que el alto al fuego en Gaza es muy "inestable", por lo que hay que seguir luchando.

Ha defendido el embargo de armas: "Hay que seguir presionando al gobierno español que rompa las relaciones comerciales, deportivas, económicas, culturales con el gobierno de Israel hasta que el pueblo palestino no pueda decidir libremente su futuro".