Sindicatura de Comptes detecta subvenciones directas como financiación ordinaria en Cultura en 2023

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha detectado una "elevada concurrencia" en la concesión de subvenciones directas de la Conselleria de Cultura de la Generalitat a entidades no participadas, lo que denota, textualmente, que la subvención se está utilizando como mecanismo de financiación ordinario, en el informe de estas subvenciones en 2023 publicado este miércoles.

El informe ha fiscalizado las subvenciones directas otorgadas en 2023 por la Conselleria, la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Osic), el Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) y el Consorci de l'Institut Ramon Llull (IRL).

En total, las subvenciones sumaron 62,08 millones de euros, de los que el 78,2% fueron nominativas y el 21,8%, excluidas de concurrencia.

El ente ha explicado que esto "contraviene la naturaleza de la subvención, que debería ser una medida económica puntual de estímulo y fomento de una actividad específica".

Además, ha señalado que estas subvenciones, en general, cuentan con una justificación "insuficiente y muy poco concreta" de las razones de interés público, social, económico o humanitario para entregarlas.

También, que algunas de las subvenciones se podrían haber incluido en convocatorias existentes o en futuras convocatorias nuevas o revisadas para ampliar su alcance u objeto.

Por otro lado, la Sindicatura ha indicado que el los expedientes de las subvenciones nominativas que figuran por primera vez en los presupuestos de 2023 "no hay evidencia documental de las razones para incluirlas como nominativas, y en los expedientes revisados no se justifican los importes otorgados".

RECOMENDACIONES

La Sindicatura de Comptes ha recomendado revisar las subvenciones directas a entidades no participadas y analizar si se podría incluir en otras subvenciones existentes o crear nuevas.

También, que se justifiquen las razones para incluir por primera vez una subvención nominativa en los presupuestos, y, en el caso de las subvenciones excluidas de concurrencia, explicar por qué no se pueden incluir en una convocatoria y el interés público al que responden.

ALEGACIONES

En sus alegaciones al informe, el Departamento de Cultura ha respondido que la concurrencia de las subvenciones "se explica precisamente por el interés público de las actividades y proyectos beneficiarios y por su naturaleza excepcional, que se mantiene en el tiempo".

Sobre la justificación de las subvenciones, la Conselleria ha señalado que los importes otorgados se justifican para que "tras el análisis del presupuesto global", se considera que el importe solicitado era equilibrado en referencia a otras aportaciones públicas y privadas de su financiación.