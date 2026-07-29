La Sindicatura de Comptes dice que el 64% de contratos de comedores escolares no siguió la Ley

Archivo - Sede de la Sindicatura de Comptes de Catalunya - SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha subrayado que el 63,7% de los contratos de comedores escolares se realizaron sin seguir la Ley de contratos del sector público, según el informe sobre los servicios escolares de comedores en los centros públicos de educación infantil y primaria, publicado este miércoles.

El ente ha explicado que, en el curso 2023-24, el 97,8% de los centros que impartían estos cursos ofrecían el servicio comedor, que era usado por casi 300.000 alumnos, con un coste medio de 6,64 euros por día, y que el volumen económico de este servicio se estima en 255 millones, la mitad financiados por la Generalitat y el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB).

Ha añadido que ha detectado una falta de sistemas eficaces de control y supervisión por parte de la Conselleria de Educación y Formación Profesional de la Generalitat.

Para solucionarlo, ha recomendado aprobar una norma reguladora actualizada de este servicio, que incluya aspectos relacionados con sistemas de información, supervisión y control, además del papel de las AFA en relación con el servicio.

Ha añadido la necesidad de implementar un sistema de información integrado, de estudiar la posibilidad de un acuerdo marco para la contratación de este servicio, de dotar a los centros de herramientas y recursos para contratarlos de acuerdo con la normativa aplicable y de revisar y actualizar los conceptos que integran el precio del servicio y valorar que haya precios diferenciados según la dimensión del comedor.

DELEGACIONES EN EL EXTERIOR

Por su parte, el informe sobre las delegaciones del Govern en el exterior del ejercicio 2024 ha detectado que, en 6 de las delegaciones, los remanentes superaban el 50% del presupuesto y que, en 10 delegaciones, no se necesitaron remanentes de ejercicios anteriores para financiar su gasto, y que estos hechos "evidencian una planificación presupuestaria poco cuidadosa".

Ha añadido que "no consta un hilo conductor ni unos indicadores que permitan evaluar la evolución y comparación objetiva" entre las diferentes delegaciones, ni un documento que recoja el grado de cumplimiento.

Por otro lado, las propuestas de presupuesto se tramitaron y aprobaron en el ejercicio 2024 y no antes de iniciarlo, "como correspondería".

La Sindicatura ha recomendado establecer una ordenación que establezca criterios y procedimientos comunes y la creación de un registro para las entidades constituidas en el extranjero que permita dar homogeneidad jurídica y de funcionamiento.

ENTIDADES DE SALUD

La Sindicatura ha publicado también el informe sobre la contratación de servicios para las entidades del ámbito de la salud entre 2022 y 2024, en el que ha detectado una desviación del gasto ejecutado por los adjudicatarios de los servicios de 1,79 millones por encima del importe del contrato.

Durante el periodo estudiado, un grupo de 10 entidades incluidas en la Agrupación Salud concentró el 77% de los contratos, con un total de 896 millones.

La entidad ha recomendado fomentar los procesos de externalización, determinar el precio del contrato, elaborar circuitos de seguimiento y control de las obligaciones sociales del contratista y evaluar los resultados del servicio, entre otros puntos.

SINHOGARISMO

El ente también ha publicado un informe sobre la auditoria operativa con enfoque evaluador del marco de acción para el abordage del sinhogarismo en Catalunya en 2022 y 2025, en el que ha observado que el diagnóstico de necesidades de la intervención "presenta carencias estructurales" y que los datos presentan limitaciones que ha definido de graves y que comprometen su fiabilidad.

Ha añadido que el encaje entre el marco de acción y los instrumentos operativos que los despliegan "son limitados" y que los órganos de gobernanza han sido poco operativos.

Las recomendaciones incluyen revisar el documento estratégico para incorporar los aprendizajes del periodo 2022-2025 e implantar un sistema de información basado en criterios homogéneos y compartidos por todos los entes locales, entre otras.