Sira Rego, sobre el 'no' de Junts a la jornada laboral: "Todavía hay tiempo para una mayoría"

Tacha de "inaudito" su veto a entrar en Israel

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia del Gobierno, Sira Rego, de Izquierda Unida (IU), ha afirmado que "todavía hay tiempo para que haya una mayoría" que apoye la rebaja de la jornada laboral, tras la negativa de Junts a la propuesta de ley que se debatirá este miércoles.

Así lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio este martes recogida por Europa Press, en la que ha remarcado que se trata de una iniciativa que "aparca las prioridades partidistas y buena para la gente trabajadora del país sin reducir los salarios".

Ha insistido en que el Gobierno no se va a cansar de "seguir trabajando para mejorar la vida de la gente" y ha subrayado que ve al ejecutivo del presidente Pedro Sánchez con energía para terminar la legislatura.

REPARTO DE MENORES Y TABACO

En un repaso de la actualidad, Rego ha explicado que el reparto de menores inmigrantes se encuentra en la elaboración del procedimiento "para que con carácter inmediato comiencen ya los traslados" y ha respondido a la negativa de acoger de algunas comunidades, como Baleares.

"Los criterios los hemos trabajado a lo largo de un año, de la mano de las comunidades autónomas, pese a su bloqueo, pero se trata de una propuesta que se hace de cuántos niños debería tener el sistema de acogida de cada una de las comunidades y, a partir de ahí, cuando se triplica este número se puede declarar la contingencia migratoria, y no es el caso de Baleares", ha sentenciado.

Por otra parte, ha señalado que Catalunya ha hecho "más esfuerzo" y tiene más plazas creadas de acogida, ya que, según ella, es una cuestión de prioridad política.

También se ha referido a la ley del tabaco y su incidencia en los menores de edad: "Queremos erradicar el tabaquismo en menores, generar un marco de convivencia en el que cambie el paradigma y la relación con el tabaco".

SU VETO EN ISRAEL

Finalmente, Rego ha tachado de "inaudito" su veto a entrar en Israel y ha comentado que en su caso le afecta personalmente de forma directa.

"Mi familia paterna vive en Cisjordania y se me está prohibiendo entrar en Palestina, un espacio también ocupado ilegalmente por Israel, y un hecho que en mi caso tiene un componente que va más allá de lo estrictamente político", ha concluido.